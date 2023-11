TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dopo il match contro il Borussia

La sfida tra il Milan di Stefano Pioli e i tedeschi del Borussia Dortmund è appena terminata. Ecco chi sale e chi scende post match

Appena terminato il match di Champions League tra il Milan di Stefano Pioli e il Borussia Dortmund di Terzic, valido per la quinta giornata dei gironi del torneo intercontinentale. I rossoneri dopo un primo tempo arrembante si sono arresi sotto le giocate del team avversario e soprattutto degli infortuni. Vediamo di seguito qual è stato il migliore e il peggiore giocatore del Milan della partita:

TOP — Il calciatore che più di tutti va messo sotto osservazione e premiato per la partita giocata è il nigeriano Samuel Chukwueze. Oggi era senza ombra di dubbio uno degli osservati speciale e soprattutto uno degli attaccanti rossoneri da cui ci si aspettava di più. Sin da inizio match mette in difesa Bensebainni e tutti i suoi compagni di reparto. Il gol è solamente una ciliegina sulla torta di quello che è il miglior match da inizio stagione. Speriamo che questa non sia solo un'apparizione, ma l'inizio di una nuova avventura. Il vero capitolo 1 per il calciatore.

FLOP — La delusione odierna viene assegnata a capitan Calabria. Senza ombra di dubbio è lui il calciatore che più di tutti scende nel corso di questo incontro di Champions League. Sfortunatamente una giornata nera per il ragazzo italiano, che prima regala il calcio di rigore che porta il Dortmund a vantaggio iniziale. Poi da quando si fa male Malick Thiaw, inizia un vero e proprio incubo. Il team non riesce più a fermare le ripartenze del Dortmund e lui ha colpe in tutti e due i gol nelle chiusure. Sicuramente una partita da dimenticare il prima possibile.

