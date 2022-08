TOP & FLOP | Pioli ritrova Rebic e Diaz, la difesa da rividere

Il Milan apre con una vittoria la nuova stagione, nel 4-2 all'Udinese. Andiamo a vedere insieme i top e i flop della partita.

Redazione Il Milanista

Il Milan parte bene e apre la nuova stagione conquistando tre punti contro l'Udinese. Una sfida che sorprende per ritmi ed intensità visto che si è giocata il 13 di agosto. I rossoneri non partono col piede giusto e vanno sotto 1-0 appena un minuto dopo dal calcio d'inizio; è il campanello di allarme di una difesa che qualche spazio ad un buon Udinese lo ha lasciato. Un Milan diverso dalla passata stagione quello visto ieri a San Siro, in controtendenza con quello dell'ultima parte della passata stagione che creava non capitalizzava ma non subiva mai. Il Diavolo crea tantissime palle gol e concede due reti agli avversari, ma è prima brava a ribaltare il risultato e poi a riportarsi in vantaggio e a chiudere la sfida sul 4-2 finale.

TOP - ANTE REBIC E BRAHIM DIAZ

In una campagna acquisti complicata per i rossoneri, nel segno di lunghe trattative, alcune sfumate sul più bello, Pioli riparte dalle certezze. Tra gli undici titolari che schiera in campo il tecnico rossonero non c'è nessun volto nuovo. Arrivano, però, delle conferme di quanto buono fatto in precampionato, soprattuto da Ante Rebic e da Brahim Diaz. La prestazione dei due calciatori rossoneri merita il riconoscimento dei migliori in campo contro i friuliani. Il croato chiamato a sostenere il peso dell'attacco al posto di Giroud ci ha messo 15' a ripagare la fiducia di Pioli: gol del 2-1 che ribalta il risultato. Replica poi col gol del definitivo 4-2 mettendo a segno una doppietta decisiva per la vittoria rossonera. Segnali confortanti anche dalla partita giocata da Brahim Diaz. Il 10 rossonero è uno dei più propositivi in fase offensiva. Guizzi, giocate di qualità nella sua prestazione chiusa con 1 gol e 1 assist. Un calciatore ritrovato, un bel segnale per uno che si è visto arrivare De Ketelaere, pronto a soffiargli il posto da titolare.

FLOP - REPARTO DIFENSIVO

Se dovessimo trovare un neo alla prestazione dei rossoneri non possiamo che citare qualche disattenzione nella fase difensiva. Un qualcosa a cui la scorsa stagione i rossoneri non ci avevano abituati. Quando è calata un po' l'attenzione il Milan ha accusato, concedendo due reti agli uomini di Sottil. Sul primo calcio d'angolo concesso il Milan non si piazza benissimo e permette a Becao di anticipare tutti in area per l'1-0. Anche l'azione del secondo gol subito è figlia di una disattenzione vera e propria. I ragazzi di Pioli sembravano in controllo della gara, quando hanno concesso il momentaneo 2-2 a Masina. Cross dalla fascia destra con l'esterno friulano che prende il tempo a un disattento Messias che si fa anticipare. Serve lavorare diversamente nel reparto arretrato per confermarsi, come nella passata stagione, la miglior difesa della Serie A.