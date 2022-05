TOP E FLOP | Chi sale e chi scende nel Milan dopo la sfida all’Atalanta

Ieri si è giocata la partita Milan vs Atalanta. Andiamo a vedere i top e i flop della sfida di San Siro per quanto riguarda i rossoneri

TOP - Uno dei giocatori la cui prestazione è stata particolarmente positiva è Rafael Leao. Il giovane attaccante portoghese è stato il vero top player nella stagione del Milan e si conferma tale anche contro l'Atalanta. Un fattore che non lascia scampo ai difensori di Gian Piero Gasperini. Il Milan molto probabilmente alzerà al cielo il suo 19esimo Scudetto e molto del merito sarà proprio di Rafael Leao: l'uomo copertina di questo Milan. Per lui un bell'otto e mezzo. Un altro giocatore che mettiamo nella nostra rubrica "top" è Theo Hernandez. Il suo gol dovrebbero riprodurlo all'infinito sugli schermi di tutte le tv del Mondo. La sua percussione palla al piede verrà ricordata per sempre ed entrerà a far parte della storia del Milan perchè il suo cost to cost è stato spettacolare. Un giocatore pazzesco per una rete formidabile. Nella partita più importante sale in cattedra uno dei giocatori più forti del Milan. Signore e signori, Theo Hernandez. Anche per lui il voto è di otto e mezzo.