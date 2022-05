TOP E FLOP | Chi sale e chi scende nel Milan dopo la sfida all’Hellas

Ieri sera si è giocata Hellas Verona-Milan. Andiamo a vedere i top e i flop della sfida del Bentegodi per quanto riguarda i rossoneri

TOP - Un giocatore che sicuramente merita di entrare a far parte della classifica dei "top" è senza ombra di dubbio Sandro Tonali. Che festa di compleanno con il botto per il mediano classe 2000. 2 reti e una prestazione da vero leader. 8 in pagella e Scudetto più vicino grazie alla doppietta del calciatore bresciano. Dal goleador all'uomo assist. Da Tonali a Rafael Leao. Il crac portoghese ieri sera è stato imprendibile. Le due reti sono state di Tonali, ma grandissima parte del merito porta il nome e il cognome di Rafael Leao. I difensori dell'Hellas Verona non lo hanno neanche visto ieri sera. 7,5 in pagella per lui. Altro giocatore sicuramente promosso dopo la gara di ieri sera è Rade Krunic. Il centrocampista è stato mandato in campo a sorpresa da Stefano Pioli e ha ricambiato alla grande la fiducia datagli dal tecnico rossonero. 6,5 in pagella