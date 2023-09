TOP E FLOP | Chi sale e chi scende nel Milan dopo la partita con l’Hellas

Vediamo insieme chi è stato il migliore e il peggiore giocatore del Milan nella partita di campionato contro l’Hellas Verona

Si è appena conclusa la sfida di campionato tra Milane Hellas Verona, gara valida per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri sono tornati alla vittoria grazie al gol di Leao, arrivato dopo otto minuti di gioco. La sfida si conclude sul risultato di 1-0, che permette ai Diavoli di ottenere tre punti d’oro per la classifica. Vediamo di seguito qual è stato il migliore e il peggiore giocatore del Milan della partita:

TOP

Il miglior giocatore del match è ancora una volta Rafael Leao. Il portoghese risulta essere imbattibile in velocità. Con la palla al piede si dirige verso la porta avversaria, supera i difensori gialloblù e con il mancino spiazza Montipò. Per lui è il primo gol con la fascia da capitano al braccio e il terzo gol consecutivo in campionato, dopo quelli messi a segno contro la Roma e l’Inter. Rafa zittisce tutti dopo le critiche arrivate in questi giorni facendo quello che gli riesce meglio: segnando e trascinando il Milan alla vittoria.

FLOP

Il giocatore invece apparso sottotono in questa partita è Pulisic. Lo statunitense è sembrato spento durante gli 80 minuti di gioco disputati, prima di lasciare il posto a Pobega. Non riesce a trovare mai il guizzo giusto o a inventare qualcosa dalla trequarti in su. Tuttavia la sua insufficienza non è così grave, grazie anche all’apporto dato in occasione del gol del vantaggio rossonero. La cosa certa però è che da lui ci si aspetta decisamente qualcosa di più!

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.