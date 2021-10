TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida fra Atalanta e Milan

Il top e il flop rossonero della sfida del Gewiss Stadium fra il Milan di Stefano Pioli e l'Atalanta di Giampiero Gasperini.

Ieri sera è andata in scena la settima giornata di campionato anche per il Milan di Stefano Pioli. Dopo 5 vittorie nelle prime 6 partite di campionato il Milan voleva tenere il passo del Napoli, ancora con il filotto completto di vittorie. Questo il top e il flop rossonero con il migliore e il peggiore della squadra di Stefano Pioli.

TOP - Top di giornata a pari merito Sandro Tonali e Davide Calabria. E non solo per i due gol siglati nel primo tempo. Il capitano del Milan e il classe 2000 sono stati veri e propri trascinatori rossoneri. Sempre attento e preciso nelle coperture il primo, perfetto nei passaggi, nel pressing e nelle geometrie il secondo. Emblematico ad esempio, il dato che mostra come Tonali abbia realizzato il 100% di passaggi riusciti nel corso del primo tempo. E può crescere ancora. Calabria, dal canto suo, ha colto l'occasione della fascia di capitano per maturare. E ora si è preso il Milan sotto tutti i punti di vista.