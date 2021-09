TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida contro l’Atletico Madrid

Ieri sera a San Siro è andata in scena la seconda giornata del girone B di Champions League: chi sale e chi scende tra i rossoneri.

Redazione Il Milanista

Il Milan perde ancora in Champions League ma lo fa ancora una volta a testa alta e lottando sino all'ultimo pallone. Gli uomini di Simeone sono andati in difficoltà per tutto il primo tempo, poi alla lunga sono usciti fuori grazie alla superiorità numerica e ad una panchina qualitativamente migliore rispetto al Milan. Contro il Liverpool il ko è stato meritato, contro l’Atletico la gara è stata condizionata dall’arbitraggio. Il rosso a Kessie e il rigore finale sono stati episodi troppo influenti per non essere presi in considerazione nell’analisi generale. Vediamo dunque chi sale e chi scende dalla sfida di San Siro fra i rossoneri.

TOP - Ismael Bennacer | L'algerino ha giocato una partita superba. Tanti contrasti vinti, palloni intercettati. Capace di arrivare sempre prima degli altri sul pallone e di deliziare i compagni con splendidi cambi di gioco. Il centrocampista rossonero, tra l'altro si è così espresso a SportMediaset nel post Milan-Atletico Madrid: “Quando perdi così, anche se abbiamo dato tutto, è sempre dura. Le grandi partite si giocano su piccoli dettagli e questi hanno fatto la differenza. Quando parlo di questo parlo di tutto, ma è così. Il rigore? C’è il Var e prendono la decisione, non so cosa dire. È andata così, non possiamo farci niente. Ora dobbiamo rialzare la testa ed essere concentrati sulla prossima partita”. Parole da leader, insomma. Per un giocatore, lui, che ha bisogno di prendersi sempre più responsabilità per dimostrare a tutti le sue qualità.

FLOP - Franck Kessie | Fino alla sua espulsione il Milan disputa la partita perfetta. Poi, la grave ingenuità a centrocampo che l'arbitro Cakir non perdona. Insomma, il centrocampista ivoriano non è partito alla grande in questa prima parte di stagione e contro l'Atletico Madrid la sua pesante ingenuità ha condizionato la sfida di San Siro. I tifosi sui social sono in rivolta, tanto che alcuni lo definiscono, "Pronto per l'Inter". Kessie però lo scorso anno ha dimostrato tutte le sue qualità. Deve solo recuperare quell'umiltà che forse, proprio quella grande stagione passata, gli ha fatto perdere.