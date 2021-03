TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida all’Udinese

MILANO – Il Milan torna in campo dopo essere tornato alla vittoria nell’ultima giornata di campionato contro la Roma. Pioli vuole confermarsi e schiera la migliore formazione a disposizione, nonostante le assente di alcuni uomini simbolo come Ibrahimovic, Bennacer e Calabria.

TOP – Kessie è una certezza per questo Milan. Spazia fra la difesa, il centrocampo e l’attacco. Instancabile. E può ancora migliorare.

FLOP – Castillejo si conferma ancora non all’altezza di questo Milan. Non riesce a saltare l’uomo e troppo spesso cede la palla alle sue spalle invece che attaccare in profondità. Un calciatore del suo ruolo, ma soprattutto un numero 7 del Milan, deve fare di più.