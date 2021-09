TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dal trionfo di San Siro sulla Lazio

Milan giustamente in testa a punteggio pieno dopo tre partite, proprio come un anno fa ma stavolta con la consapevolezza di essere una squadra vera. Non più una sorpresa, non più una pallottola impazzita fra le big della Serie A. I rossoneri ci...

Milan giustamente in testa a punteggio pieno dopo tre partite, proprio come un anno fa ma stavolta con la consapevolezza di essere una squadra vera. Non più una sorpresa, non più una pallottola impazzita fra le big della Serie A. I rossoneri ci sono e, ora come ora, puntano in altissimo. La squadra di Stefano Pioli convince per la crescita di tanti elementi in particolare: da Tonali che sembra un altro giocatore rispetto alla stagione scorsa a Leao che si dimostra anche concreto oltre che veloce. Senza scordare il ritorno di Romagnoli e la conferma di Rebic, tatticamente prezioso, in attesa di avere Ibrahimovic a tempo pieno e del rapido rientro di Giroud. Ma vediamo dettagliatamente chi sale e chi scende dal roster rossonero dopo la sfida di ieri alla Lazio.

TOP - Tante volte inserito nella lista dei "flop" di giornata, questa volta Rafael Leao si prende tutta la scena. Il numero 17 rossonero appare ispirato sin da subito. Il portoghese aveva partecipato al poker rossonero contro il Cagliari con un gol, ha segnato il più pesante vantaggio contro la Lazio al termine di una azione irresistibile che lo ha visto protagonista: il portoghese è una delle armi in più del Milan in questo primissimo scorcio di stagione. Un piccolo indizio anche di una possibile continuità che potrebbe segnare la stagione, la terza di Leao al Milan, per l'attaccante portoghese: mai era partito con due gol in due partite da titolare, anzi se è per questo come sottolinea Opta mai nelle due stagioni precedenti era riuscito a trovare in due partite di fila giocate dal 1' la via del gol.

FLOP - Senza dubbio l'unica nota negativa di ieri è quella di TimouèBakayoko. Entrato nella ripresa è stato costretto ad uscire qualche minuto dopo per un fastidio fisico. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it per il giocatore si tratta di un problema alla gamba sinistra. Saranno quindi previsti esami strumentali nella giornata di domani. Ma di lui delude soprattutto l'ingresso in campo. Lento e poco preciso nei passaggi, rischia anche di lasciare la sua squadra in 10 per un pestone durissimo ad Acerbi. Avrà tempo per riprendersi ma dovrà farlo perchè il Milan potrebbe essere l'ultima grande occasione della sua carriera.