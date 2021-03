TOP e FLOP | Chi sale e chi scende dal match dell’Old Traffort

MILANO – All’Old Trafford, il Milan affronta il Manchester United per gli ottavi di finale di Europa League. Una supersfida che rievoca quel doppio confronto datato 2007 che poi portò alla conquista della Champions da parte dei rossoneri. Questa volta la posta in gioco non è la stessa, ma il fascino della grande sfida resta invariato nel tempo. Questo il top e il flop della sfida fra la squadra di Pioli e quella di Solkjaer.

TOP – Kessie domina ancora una volta il centrocampo rossonero, e non solo. Il numero 79 trova anche la rete dell’ipotetico vantaggio con una superba giocata, viziata però da un tocco col braccio nel momento del controllo palla.

FLOP – Leao non buca. Nel primo tempo il Milan avrebbe ampiamente meritato il vantaggio, ma il punto di riferimento rossonero in avanti non riesce a bucare Henderson. Appare spesso scoraggiato. Da lui ci si aspetta troppe volte qualcosa in più.