TOP e FLOP: chi sale e chi scende dagli ottavi di Coppa Italia

MILANO – Ottavi di finale di Coppa Italia fra Milan e Torino. Il Milan è una testa di serie ed entra in scena in questo turno a eliminazione diretta, mentre il Torino ha cominciato il suo percorso in Coppa Italia dai trentaduesimi di finale eliminando il Lecce per 3-1 e poi, ai sedicesimi, l’Entella per 2-0.

TOP – Sale Calabria. In un ruolo non suo sforna un’altra buona prestazione, distinguendosi per voglia e instancabile spirito di sacrificio.

FLOP – Scende Leao. Assente dalla manovra rossonera, sembra spaesato nel ruolo di esterno a sinistra. Forse si era ben abituato a giocare come punta centrale.