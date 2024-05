Tony: “Ho sentito Fonseca, poteva restare in Francia ma ha voglia di Italia”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato un ex calciatore di Paulo Fonseca , Tony , che sul suo ex tecnico ha detto: “Il livello di adattamento alle qualità dei giocatori a disposizione è pazzesco. E questo pur riuscendo a mantenere la sua identità. Ripensandolo ai tempi del Paços Ferreira ha fatto un'evoluzione pazzesca".

Ancora le sue parole

"Maignan è un giocatore perfetto per lo stile di gioco di Fonseca perché è un portiere molto abile con i piedi. Ma anche Théo Hernandez si troverà molto bene col suo modo di giocare. L'ho sentito qualche settimana fa. Aveva la possibilità di restare in Francia, c'era un'opportunità in Francia ma mi ha detto di voler tornare in Italia. Perché ama il paese e perché ritiene di non aver concluso il suo lavoro iniziato alla Roma. Ora è venuto il momento".