Ex giocatore Fonscea: “Paulo tornerà con tutt’altra esperienza rispetto a…”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato un ex calciatore di Paulo Fonseca , Tony , che sul suo ex tecnico ai tempi del Pacos de Ferreira ha detto: “ I tifosi del Milan non vogliono Fonseca? Io mi sento di dire loro: abbiate fiducia perché Paulo farà un grande lavoro, inizia una nuova era e porterà freschezza”.

Ancora le sue parole

“Fonseca tornerà in Italia col bagaglio d'esperienza anche in Serie A, pertanto non ci sarà il tempo d'adattamento di cui ad esempio aveva bisogno a Roma. Conosce la lingua e con il materiale a disposizione farà un bel calcio. E poi ha le qualità umane per fare del gruppo una famiglia. Vi dico che i calciatori ameranno giocare per lui, perché è in grado di farli stare a loro agio".