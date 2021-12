Tonali a Sky: “Possiamo prendere un colpo, ma dovevamo reagire”

Ecco le parole del centrocampista rossonero Sandro Tonali dopo il pareggio, per 1 a 1, del Milan contro l'Udinese.

Ecco le parole ai microfoni di Sky Sport di Sandro Tonali dopo il pareggio tra Udinese e Milan: "Fa male, siamo delusi. Abbiamo buttato via i primi quarantacinque minuti dove potevamo fare di più, soprattutto potevamo non perdere così tanti palloni in mezzo al campo e non farli ripartite. Siamo delusi, poi nel secondo abbiamo avuto la reazione ma dovevamo averla prima. Siamo il Milan, un colpo potevamo prenderlo ma dovevamo reagire subito".