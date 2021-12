Tonali a Sky: “Si poteva fare di più, ma andiamo via con esperienza”

Le dichiarazioni rilasciate nel post-partita della sfida fra il Milan di Stefano Pioli ed il Liverpool di Jurgen Klopp.

SI POTEVA FARE QUALCOSA IN PIU' - Sappiamo che potevamo fare di più, ma siamo anche consapevoli di aver dato tutto. Ora andiamo avanti per la nostra strada perchè in questa stagione ci resta un unico obiettivo (scudetto, ndr).

SULLA DIFFERENZA CON LA SERIE A - "In Champions c'è un livello e un'intensità maggiore che in campionato, è una differenza molto elevata che le grandi squadre devono subito capire ed entrare subito in partita. Sono squadre che vanno a mille per novanta minuti, se molli per un attimo ti possono far male in qualsiasi momento".