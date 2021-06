Gli ultimi aggiornamenti sul mercato rossoero quando è vicinissima la prosecuzione del rapporto tra Tonali e il Milan.

IL NODO RISCATTO E LA RICHIESTA DI SCONTO - Ma il nome più in voga in questo periodo è quello di Sandro Tonali . Di lui si è parlato infatti di un possibile addio. Ci sarebbe infatti la volontà del Milan, hanno riportato alcune testate, di non riscattare il classe 2000 dal Brescia. Con il club lombardo si ha un accordo per il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro che il Milan da settimane tenda di abbassa Ma oggi per Sandro Tonali (di nuovo) al Milan, ci siamo. La trattativa sta per chiudersi!

CONVENIENZA E OCCASIONE DA NON PERDERE - Il Milan ha bisogno di un giocatore come Tonali. Non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche per alcune regole imposte dal nostro calcio. Per giocare la Champions League servono giocatori cresciuti in Italia. Le regole UEFA sulle rose da iscrivere alle coppe, infatti, parlano chiaro: 8 dei 25 calciatori presenti nella lista devono essere stati formati nel nostro Paese (4) o nel vivaio del club (almeno 4). Il punto di incontro definitivo può essere trovato inserendo nell'affare non soltanto il cartellino di Olzer, ma magari anche quello di Colombo, tornato al Milan dopo la parentesi in prestito alla Cremonese. Cellino spinge per un prestito biennale. Per l'accordo definitivo mannca pochissimo.