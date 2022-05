Milan, Tonali vince il Premio Gentleman Fair Play di Serie A 2021/22

Sandro Tonali è stato il calciatore più votato per il Premio Gentleman Fair Play di Serie A 2021/22. Si riporta il comunicato stampa.

Redazione Il Milanista

Un altro riconoscimento premia la stagione di Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero è il calciatore più votato per il Premio Gentleman Fair Play di Serie A 2021/22. Tra i rossoneri premiato anche Rafael Leao per il gol più bello del Milan in questa stagione. Di seguito riportiamo il testo integrale del comunicato stampa.

03 COMUNICATO STAMPA 24.05.2022.

E’ SANDRO TONALI IL CALCIATORE GENTLEMAN DI SERIE A 2021/2021 PIU’ VOTATO DAL SONDAGGIO SPORTMEDIASET.IT. GIORGIO CHIELLINI E’ L’UOMO DI SPORT DI QUESTA STAGIONE.

A SETTEMBRE IL PREMIO ALLENATORE GENTLEMAN “GIGI SIMONI” VOTATO DA TUTTI I MISTER DELLA LEGA B.

Si è appena conclusa un'altra straordinaria e nuova edizione del Premio Gentleman che ha raccolto ancora una volta la passione e l'entusiasmo del mondo dello Sport. Una nuova, diversa edizione in streaming ma dove sono stati riconosciuti ancora una volta i valori della Lealtà e della Sportività, di quel Fair Play che troppo spesso si sente parlare ma che poco si mette in pratica.

Anche per quest'anno il Premio Gentleman Fair Play ha scelto di esserci, di far sentire la sua presenza in campo. E lo ha fatto con Laura Barriales e Massimo Caputi. Un ritorno digital, di successo grazie ai suoi campioni, alla collaborazione ancora una volta con SportMediset.it e Mediaset Infinity.

Il Signore del Calcio di Serie A stato scelto da una squadra di undici candidati, undici campioni del nostro campionato. Il più votato in assoluto quelli preferito da tutti i tifosi nel sondaggio promosso da Sportmediset.it è risultato essere il centrocampista del Milan, Sandro Tonali. Dietro di lui in ordine di voti, Milan Skriniar (FC Internazionale) e Matthijs De Ligt (FC Juventus).

Poi i Gentrleman di squadra. Quello rossonero è Theo Hernandez, quello dell’Inter ancora una volta Milan Skriniar. Per la Juventus di Massimiliano Allegri è stato proclamato dai propri tifosi Manuel Locatelli

Il Premio Gentleman Lady Fair Play è andato invece al portiere Laura Giuliani del Milan Femminile e della nostra Nazionale azzurra.

Tra gli speciali Gentleman, Premio alla carriera in bianconero per Giorgio Chiellini, campione in campo e fuori. Simbolo di sportività e rispetto. Per l’organizzazione del Premio è lui l’“Uomo di sport” di questa stagione.

L’allenatore Gentleman 2020/2021 votato da tutti i Mister della Lega B e dedicato al ricordo di “Gigi Simoni” sarà invece proclamato in una serata speciale nel mese di settembre in collaborazione con la Lega B e al presidente Mauro Balata.

Decise le due miglior reti della stagione messa a segno da Inter e Milan e votate dai rispettivi tifosi. Quella per i rossoneri Campioni d’Italia è di Rafael Leao, per i nerazzurri non poteva che essere quella di Lautaro Martinez. Anche nella versione digitale il Premio Gentleman sosterrà i progetti dell’associazione IN CAMPO CON IL CUORE mettendo all’asta alcune maglie di calciatori.

L’evento, nato nel 1996 da un’idea di Gianfranco Fasan e Federico Aloisi, è patrocinato dal CONI, FIGC, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega PRO, A.I.P.S., Associazione Italiana Calciatori, FICTS, USSI-GLGS Lombardia e Panathlon Milano.

Dal 2014 Javier Zanetti è stato nominato il Presidente Onorario.

La produzione digitale 2021 è stata realizzata da Gianfranco Fasan e Davide Scalmani.