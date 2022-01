Sandro Tonali is on fire, la cura Stefano Pioli funziona!!

Un giocatore da incoronare in questo avvio di stagione è senza dubbio Sandro Tonali, autore di prestazioni superlative.

Redazione Il Milanista

Giovedì sera il Milan contro la Roma ha dato l'ennesima prova di essere una squadra completa per lottare per lo scudetto. Gli uomini di Stefano Pioli contro i giallorossi hanno avuto una solidità non indifferente, e grazie agli strappi dei propri esterni sono riusciti a mettere in serie difficoltà i giocatori di Josè Mourinho. Ma il protagonista indiscusso della gara è stato senza dubbio Sandro Tonali. Il giovane centrocampista ha condotto la sua solita ottima prestazione. Grazie alla sua visione di gioco e tempestività nei recuperi, Sandro è diventato ormai un calciatore immenso. Uno dei momenti "magnifici" che ci ha regalato il classe 2000 è la palla scippata nei minuti iniziali a Lorenzo Pellegrini, che ha portato il goal del vantaggio. Ed inoltre l'intervento su Zaniolo in area di rigore a fine primo tempo.

Sandro difficilmente perde un contrasto di gioco, nonostante questa non sia una delle caratteristiche principali del ragazzo. Secondo i dati della Whoscored, Tonali è il dominatore di contrasti vincenti ( 85,5) e di passaggi riusciti (80.8). La gara del nazionale italiano è stata totale, grazie alla sua copertura difensiva anche su zone più laterali del campo. Ma anche in fase offensiva è riuscito a dare tutto il suo contributo. In questo avvio di stagione Tonali ha totalizzato ben 18 presenze in Serie A, trovando la via della rete per due volte ed apportando anche un assist agli avversari.

Anche il mister rossonero è incantato dal ragazzo, vediamo infatti le parole che ha speso su di lui oggi in conferenza stampa. "È cresciuto, la posizione non è così determinante. A volte si apre sul centro-destra. Ha avuto bisogno di un percorso di conoscenza, che giochiamo con uno o due mediani non è un problema per lui. Ha acquisito la consapevolezza per essere utile in entrambi le fasi". Aggiungendo successivamente che è il giovane più talentuoso che ha allenato nella sua carriera.