Tonali, Leao, Romagnoli e Bennacer: lo sfogo rossonero del post-partita

Le dichiarazioni rilasciate nel post-partita della seconda sfida del girone rossonero di Uefa Champions League.

Allo Stadio San Siro di Milano il Milan è tornato in Uefa Champions League. Dopo l'esordio in trasferta contro il Liveprool, il Cholo Simeone con il suo Atletico Madrid ha fatto visita ai rossoneri. Queste sono state le dichiarazioni del post-partita rilasciate da Sandro Tonali: "Ero in linea e ho visto prima il tocco di Lemar. A primo impatto credo che il tocco di Lemar sia stato prima di quello di Kalulu, voglio rivederlo in tv. È andata così, non possiamo tornare indietro".