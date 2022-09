Tonali a Milan TV: “Derby? Non è una gara come le altre, vogliamo vincere”

Sandro Tonali ha voluto raccontare le sue sensazioni in vista del derby ai microfoni di Milan TV. Qui di seguito le sue dichiarazioni

Redazione Il Milanista

Sandro Tonali è carico, non vede l'ora di scendere in campo ed essere fondamentale per il suo Milan. Proprio quel Milan di cui l'ex Brescia è tanto tifoso. Ora è lì, un intoccabile di Pioli. Dopo la stagione exploit dell'anno scorso, Sandro è chiamato alla conferma. E oggi guiderà i suoi dalla sua mediana. Il centrocampista ha rilasciato le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole.

Sul derby che si avvicina sempre di più: "Sarà una partita molto intensa, poco ma sicuro. In settimana abbiamo lavorato tanto, soprattutto sugli errori delle scorse partite. Abbiamo avuto modo di rivedere tutto quanto. Sappiamo che questa non è affatto una gara come le altre, ma vogliamo vincere"

Sull'atteggiamento da mantenere: "Il derby, questo in particolare, si baserà sugli episodi, ma non solo. Anche sulla concentrazione. Sarà fondamentale mantenerla per tutta la partita. Lo scorso è stata fondamentale, basta un solo evento per cambiare il destino della partita"

Sandro Tonali è intervenuto anche ai microfoni di DAZN. Qui le sue parole rilasciate al servizio web.

Sugli ingredienti fondamentali per vincere il derby: "L'intensità è la chiave di lettura di questo match, ma è anche ciò che sta alla base del nostro lavoro. Ci siamo preparati, questo sarà l'ingrediente fondamentale per affrontare questa partita"

Sul talento di De Ketelaere: "Cosa gli posso suggerire? Di scendere in campo e di giocare come se fosse una partita qualsiasi. Le sue qualità le abbiamo viste tutti. Deve giocare libero di testa e lui sa benissimo come si fa"