Tonali: “Mai stato solo in questi 10 mesi, questo è un momento nuovo”

L'ex centrocampista del Milan è pronto a tornare in campo dopo la squalifica per scommesse e ha parlato ai canali ufficiali del Newcastle

Lorenzo Focolari Redattore 28 agosto 2024 (modifica il 28 agosto 2024 | 11:13)

Sandro Tonali è pronto a tornare in campo dopo la squalifica. L'ex centrocampista del Milanha scontato i 10 mesi per il caso scommesse e ora è pronto a scendere in campo con il Newcastle. L'ex rossonero ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco alcuni passaggi.

Come si sente: "Sono contento, mi sento bene perché la squadra e i tifosi erano qui insieme a me. Non sono mai stato solo in questi 10 mesi e questo è stato importante. I primi tre mesi sono stati molto difficili. Per me questo è un nuovo momento della mia vita, anche per la mia famiglia ed i miei amici, ma anche per la squadra che lavora insieme a me. Mi sento bene ora".

Cosa è successo in questi mesi: "Sono tornato in Italia per 16 incontri con i ragazzi. E' stato importante per me e per i giovani calciatori perché questo è un problema di vita. Sono fortunato a lavorare nel calcio, la vita è differente per chi fa altri lavori. Lo psicologo e i giovani mi hanno aiutato, ho parlato con ognuno di loro in Italia e ogni persona ha parlato con me per aiutarmi. Io sono in una posizione fortunata perché gioco dopo 10 mesi e la mia vita è la stessa. Per le persone normali questo invece potrebbe essere un cambiamento totale".

Come aiutare: "Solamente parlando, parlare aiuta tanto. Nei primi 3 mesi ho incontrato persone che avevano un lavoro normale e avevano questo problema di cui non avevano parlato prima di quel momento. Dopo la pubblicazione degli articoli hanno deciso di farsi aiutare e non tenersi tutto dentro. Queste persone si sono fatte aiutare solamente parlando. Il primo passo, che è quello più grande, è riuscire a dire la cosa che è dentro di te, dove c'è un blocco enorme".

Una lunga attesa: "Dieci mesi sono stati tanti, perché il calciatore vive della domenica, dei weekend. E' stato faticoso però ho lavorato, mi sono allenato tutti i gironi, anche di più rispetto a quando giocavo".