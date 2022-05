Tonali: “Speriamo che sia risultato diverso rispetto all’andata”

Ecco le parole del numero 8 del Milan Sandro Tonali ai microfoni di MilanTV nel prepartita di Milan-Fiorentina

Interviste prepartita — Nel prepartita di Milan-Fiorentina è intervenuto al canale ufficiale dei rossoneri Sandro Tonali, autore del gol vittoria contro la Lazio.

Sul match contro la Lazio -"È stato il gol vittoria, era ciò per cui abbiamo lavorato e per cui abbiamo giocato. Vincere fa bene e a tutti e fa bene a noi. Anche oggi sarà una partita complicata, ma dobbiamo lavorare come fatto a Roma per ottenere i 3 punti.

All'andata vinse la Fiorentina... - "È una squadra tosta. Conosciamo la loro bravura, speriamo che a San Siro sia una partita diversa rispetto all'andata".

I tifosi del Milan anche oggi sono presenti in grandissimo numero - "Per noi è bellissimo giocare con lo stadio pieno. Già a Roma abbiamo sentito la carica in più, oggi forse la sentiremo ancora di più...".

San Siro tutto esaurito - “La testa è fondamentale, in uno stadio così con tutta questa gente che ci sostiene è difficile non pensare di poter arrivare all'obiettivo. Oggi daremo tutto come sempre, sappiamo però che è ancora più importante”.