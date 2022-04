Tonali a Dazn: “Siamo primi, ma nessuno crede in noi. Gol? Che emozione”

Sandro Tonali ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Milan. Ecco le sue parole.

Sul gol nel finale: "E' stata una grande emozione. Abbiamo sudato per arrivare a questo risultato. L'atmosfera di stasera all'Olimpico era fantastica, sembrava di essere a San Siro. Ringraziamo i nostri tifosi. E' una grande emozione per me questo gol, ogni gol con questa maglia è un'emozione e non la dimenticherò mai".