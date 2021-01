Tomori pronto per l’Atalanta, Firpo rimandato a lunedì

MILANO – Il Milan, dopo aver irrobustito l’attacco con Mandzukic e rimpolpato il centrocampo con Meité, vuole rifinire il proprio mercato in entrata rafforzando anche il pacchetto arretrato. Un centrale e un terzino sinistro, sono i colpi che la dirigenza rossonera vuole ultimare il prima possibile.

CAPITOLO TOMORI – Quasi conclusa (positivamente) la trattativa per portare a Milano Fikayo Tomori, difensore classe 1997 di proprietà del Chelsea. Ne da conferma Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”: Fikayo Tomori è ad un passo da diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore inglese, infatti, ieri non è stato nemmeno convocato dal Chelsea per il match (poi perso, ndr) contro il Leicester e sarà a Milano nella giornata di oggi o al massimo in quella di domani. I rossoneri puntano a fargli svolgere le visite mediche entro dopodomani in modo da poterlo convocare per il match contro l’Atalanta. Il tutto si concluderà con un prestito oneroso (un milione di euro) per sei mesi, mentre è vicina l’intesa sulla cifra del diritto di riscatto (il Milan è fermo a 20 milioni, mentre i Blues ne chiedevano 30).

CAPITOLO JUNIOR FIRPO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Barcellona chiesto 20 milioni di euro per il diritto di riscatto, mentre i rossoneri putano a tirar giù la cifra fino a 15 milioni. In questo caso, bonus compresi. Si continua a trattare e il Milan conta di riuscire a chiudere positivamente la trattativa e portare Firpo a Milano all’inizio della prossima settimana. Nessun problema, invece, per quanto riguarda il milione richiesto dal Barça per il prestito oneroso. Maldini all’inizio aveva offerto 500mila, mentre il Barca voleva 1mln, cifra facilmente colmabile.

