Tomori: “Razzismo? Mi fa incaz*are. Possiamo parlare per come…”

Presso l' auditorium "Enzo Tortora" di Milano, in questi minuti stanno parlando davanti a centinaia di studenti delle scuole secondarie, i due calciatori rossoneri Fikayo Tomori e Tommaso Pobega . L'incontro è a margine della serie di iniziative chiamata " Tutti i colori dello Sport " promosso dall' AC Milan ed è organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.

Ti ha mai bloccato il problema razzismo? “Per me no. Certamente ho visto qualcosa sui miei social, ma per me non lo è mai stato. Però io so bene che esiste e che c’è un problema. Mi fa incazzare”.