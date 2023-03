Tomori deluso: la convocazione con la Nazionale slitta nuovamente

Il CT della nazionale inglese ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni europei. Non è presente il lista il nome di Tomori...

Redazione Il Milanista

La stagione di Fikayo Tomoriè stata finora caratterizzata da un vero e proprio "ascensore" . Il centrale inglese non è riuscito nel corso del campionato a mettere in mostra la solidità espressa lo scorso anno e in più di un'occasione è risultato impreciso. Ad accorgersene è stato Gareth Southgate, il commissario tecnico dell’Inghilterra. Anche quando il rendimento in maglia rossonera era particolarmente positivo, l’allenatore non ha manifestato di avere particolare fiducia nei suoi confronti.

Dopo averlo escluso dai convocati per il Mondiale in Qatar, ora il CT ha escluso Tomori anche dalla lista per i prossimi impegni dell’Inghilterra. Giovedì 23 marzo e domenica 26 marzo ci sono due sfide, rispettivamente contro Italia e Ucraina valide per le Qualificazioni ai prossimi Europei.

Tra la lista dei convocati, in difesa spiccano: Eric Dier, Harry Maguire, John Stones e Marc Guehi. In questo momento dunque, il tecnico non ha fiducia del calciatore rossonero, che dovrà continuare a lavorare sodo per riguadagnarsi la convocazione.

Nel frattempo però Fik, smaltita la delusione, dovrà concentrarsi in pieno sul prossimo impegno del Milan - in programma sabato sera contro l'Udinese. Sarà una gara fondamentale per Theo e compagni, che vorranno ottenere i tre punti, per ritrovare il punto anche in campionato.