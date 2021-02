Tomori alla BBC: ‘I razzisti dovrebbero essere puniti come chi ruba. Futuro? Decideranno i club’

MILANO – Il Milan durante l’ultima sessione di mercato ha ingaggiato Fikayo Tomori dal Chelsea. Il centrale inglese è arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Oggi il numero 23 rossonero ha parlato ai microfoni della BBC. Un’intervista iniziata affrontando il problema degli insulti razzisti da parte dei tifosi sui social, dopo che nelle ultime settimane sono state presi di mira i suoi ex compagni Rudiger e James e il francese del Manchester United Martial: “Con i social media facilmente accessibili da tutti quanti una persona può creare facilmente in 5 minuti un account fake e iniziare a lanciare insulti razzisti magari perché uno ha fatto un errore durante la partita. Piattaforme social come Instagram, Facebook, Twitter ecc devono non devono rendere una cosa del genere così facile, bannando alcune parole o comunque tutto il necessario per fermare questa cosa. Possiamo solo parlarne così tanto. In Premier League, da quando siamo tornati in campo nel post lockdown, prima di ogni partita ci si inginocchia come gesto antirazzista. Eppure tre/quattro mesi dopo c’è ancora chi subisce insulti razzisti sui social media. Tutti sanno che è sbagliato. Penso che bisogna educare le persone a esporsi e mostrare che sia sbagliato, punendo chi continua a fare queste cose sbagliate. Chi ruba in banca poi viene punito. Se uno è razzista dovrebbe essere punito lo stesso”.

SUL DIRITTO DI RISCATTO CHE IL MILAN PUO’ ESERCITARE – “Sta ai due club decidere. L’esonero di Lampard? Da quando sono arrivato al Milan, penso solo al Milan. Quello che succede al Chelsea rimane al Chelsea”.

OBIETTIVI – “Sono davvero stimolato ed eccitato per quello che stiamo facendo al Milan e per il finale di stagione. Essere in un club storico come questo a lottare per la testa della classifica… Alla fine della stagione spero di poter festeggiare lo scudetto e la chiamata dell’Inghilterra per gli Europei. Ma nel calcio devi andare per gradi, non puoi andare troppo in là col pensiero. Ogni partita è un’opportunità per migliorare e mettersi in mostra, speriamo di continuare a farlo”.