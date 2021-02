Mercato Milan – Ecco la richiesta di Tuchel per cedere Tomori

MILANO – Nell’ultima sessione di mercato il Milan si rinforzata mettendo a segno tre colpi per continuare a sognare la vittoria dello scudetto a fine stagione. Un traguardo alimentato dall’arrivo di Mario Mandzukic, Soualiho Meité e Fikayo Tomori. E proprio quest’ultimo si è già messo in mostra con la maglia rossonera, dando delle garanzie a Stefano Pioli e a tutta la retroguardia.

Il difensore anglo-canadese è arrivato all’ombra del Duomo quasi per sbaglio. Infatti Maldini e Massara erano pronti a chiudere per Mohamed Simakan dello Strasburgo, ma il francese poco prima della fumata bianca si è infortunato, facendo saltare la trattativa. Per questo la coppia mercato rossonero ha virato, alla fine, proprio su Tomori arrivato dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Ecco le parole del direttore tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport sul perché ha ingaggiato il centrale: “​E’ un ragazzo che può fare la differenza fisicamente, ha la capacità di aggredire e di difendere in una linea a quattro. Il calcio va verso l’uno contro uno ma non bisogna mai perdere l’idea di compattezza. Lui combina queste due cose molto bene, il difetto forse è che ha giocato troppo poco per quelle che sono le sue caratteristiche“.

Milan, la proposta del Chelsea

LO SCAMBIO – Una cifra che il Milan, al momento, non sembra voler spendere per il centrale classe ’97. Ma se l’anglo-canadese dovesse rendersi protagonista con prestazioni di altissimo livello Maldini e Massara potrebbe prendere in considerazione l’idea di riscattarlo chiedendo al Chelsea di abbassare le proprie pretese economiche. Un’idea che non entusiasma più di tanto i Blues, che però potrebbero rispondere al club di via Aldo Rossi l’inserimento di una contropartita tecnica. Il neo tecnico del club di Londra Thomas Tuchel sarebbe favorevole a cedere il centrale a condizione che il Milan metta sul piatto il cartellino di Franck Kessié. L’ex Atalanta e Cesena è valutato dal Milan intorno ai 40 milioni di euro. Prezzo che potrebbe lievitare visto che il suo contratto, in scadenza nel 2022, potrebbe essere rinnovato. Sarà molto difficile convincere il club di via Aldo Rossi con uno cambio alla pari.