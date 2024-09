Tim diventa Premium Partner di AC Milan: il comunicato

Sul sito ufficiale del Milan è presente un nuovo comunicato in merito ad una nuova collaborazione tra AC Milan e Tim

In esclusiva sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato dove si legge: “AC Milan e TIM annunciano una nuova partnership che vedrà l'azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Telco Partner del Club rossonero, entrando nella sua famiglia dei Premium Partner. TIM, vicino al mondo dello sport e attento a tematiche di inclusione, è il nuovo Back of Shirt sponsor della Prima Squadra femminile e della Primavera maschile a partire dalla stagione in corso”.