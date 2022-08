Milan, venduti più di 40mila abbonamenti per la prossima stagione

Mancano davvero pochi giorni all’inizio del campionato e le varie squadre di Serie A si stanno preparando per arrivarci nel migliore dei modi. Il Milan continua la sua preparazione atletica, in vista dell’amichevole contro il Vicenza in programma questo sabato alle ore 19. Sarà infatti l’ultimo test ufficiale per gli uomini di Pioli prima dell’inizio della nuova stagione. Nel frattempo la dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di rafforzare la rosa prima della chiusura del calciomercato estivo. Proprio oggi è giunto a Milano il nuovo acquisto Charles De Ketelaere. Dopo una lunghissima attesa, il belga è arrivato in Italia e in mattinata ha svolto le visite mediche di rito, mentre la firma sul contratto dovrebbe essere posta questo pomeriggio.