Thuram: “Tifosi del Milan arrabbiati con me? Pazienza. Sull’Inter…”

Marcus Thuram , nuovo attaccante dell' Inter , è stato ad un passo dal Milan in questo calciomercato estivo prima di scegliere il progetto nerazzurro. Oggi il francese, classe 1997 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'.

Sul fatto che non è un bomber che segna tanto: «Sa come rispondo? Che quella scorsa è stata la prima stagione della mia carriera in cui ho fatto il centravanti, prima ho sempre giocato da esterno. È il ruolo che preferisco, per il mio gioco è meglio: posso stare vicino alla porta, attaccare lo spazio, far gol, insomma il mio lavoro».