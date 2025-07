Milan, Thiaw continua ad avere dubbi sul Como: pressing per convincerlo

Da tempo ormai Milan e Como hanno trovato un accordo per il trasferimento di Malick Thiaw . A mancare, però, è il sì del giocatore alla destinazione. Come spiega oggi Tuttosport, il tedesco ha avuto nuovi contatti con il club lariano.

In particolare il centrale ha parlato con Cesc Fabregas, che sta provando a convincerlo ed è in continuo pressing. Per ora però Thiaw continua a essere dubbioso. Il Como però non si è ancora arreso e ha ancora la speranza di convincerlo.