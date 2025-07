UFFICIALE| Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan di Allegri

Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Torino per un totale di 24,5 milioni fra parte fissa e bonus, con allegato anche un 10% sulla futura rivendita in favore del club granata. Il contratto prevede un quadriennale con opzione per il quinto anno in favore della società. Ecco il comunicato ufficiale del club: