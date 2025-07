Milan, derby di mercato per Leoni: i rossoneri fanno sul serio

Si preannuncia un derby di mercato infuocato tra il Milan e i cugini nerazzurri per prendere Giovanni Leoni del Parma

Il Milan segue con attenzione Giovanni Leoni del Parma per rafforzare il reparto difensivo rossonero. Il giovane difensore è un elemento molto pregiato, destinato a far parlare di sé nei prossimi mesi.

Il giocatore ha infatti attirato l’attenzione di molti club. Nonostante il club ducale non voglia privarsene, su Leoni c’è da tempo l’interesse dell’Inter. Tuttavia sul giovane classe 2006 ci sono anche il Milan e la Juventus .

I nerazzurri hanno offerto 30 milioni di euro, ma questa offerta potrebbe anche non bastare. Si preannuncia così una sfida tutta meneghina, con il Diavolo che vorrebbe sferrare l’attacco per regalare ad Allegri un difensore di grande valore. I rossoneri starebbero solo aspettando i milioni ricavati dalla cessione di Thiaw per sferrare il colpo.