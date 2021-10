Theo ha convinto tutti: priorità rinnovo, suonano le sirene di mezza Europa

Vera scoperta di Paolo Maldini, insostituibile asso sulla fascia di Stefano Pioli: il Milan ha un asso che vale tantissimo.

Theo Hernandez non è mai stato un pallino di Didier Deschamps . Nel 4-3-1-2 della Francia , come spiegato dal Corriere dello Sport, nel ruolo di terzino sinistro il commissario tecnico gli ha sempre preferito il fratello Lucas , Ferland Mendy , Lucas Digne e Benjamin Mendy .

Il giornalista SandroSabatini, intervenuto negli studi di Mediaset dopo Belgio-Francia, ha parlato così dello spettacolare match dello Stadium: "È stata la partita più bella della stagione 2021-22, decisa da un calciatore della nostra Serie A come Theo Hernandez. Il laterale del Milan era stato colpevolmente scartato da Deschamps per l'Europeo, ora invece è stato recuperato. Penso che Theo debba molto anche al Milan per la sua maturazione e per quanto è diventato importante in Nazionale".