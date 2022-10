Buone notizie per il Milan: domani Theo Hernandez sarà titolare!

Mancano sempre meno ore all’attesissimo big match di San Siro, che vedrà il Milanimpegnato domani alle 18 contro la Juve. I rossoneri vogliono ripartire immediatamente per dimenticare la brutta sconfitta di Champions League. I Diavoli sono consapevoli della necessità di vincere questo scontro diretto, per non perdere terreno in campionato. I bianconeri arrivano a questa sfida con due vittorie consecutive, cosa molto rara in questo inizio di stagione. In attesa del match, proviamo a capire quali saranno le chiavi della gara.