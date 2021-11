Contro la Fiorentina torna Theo Hernandez dal primo minuto

Il terzino francese Theo Hernandez si riprende subito la titolarità contro la squadra allenata da Italiano.

Redazione Il Milanista

Dopo la squalifica scontata nello scorso turno di Serie A, Theo Hernandez torna a disposizione di Stefano Pioli. Il terzino mancino ex Real Madrid aveva infatti saltato il derby della Madonnina per somma di ammonizioni. Ora che la squalifica è stata scontata, Theo Hernandez si riprenderà il posto da titolare sulla corsia mancina di Stefano Pioli.

La sua presenza è fondamentale

Il ritorno di Theo Hernandez è sicuramente un'arma in più per i rossoneri. Il terzino ex Real Madrid fa sempre la differenza sulla corsia mancina. Il suo apporto alla squadra è sempre fondamentale ai fini del risultato. Le sue folate offensive creano sempre superiorità numerica e occasioni ghiotte. Theo Hernandez è ormai un fattore.

Il francese deve migliorare nella fase difensiva

Il laterale mancino del Milan ha forse un unico difetto: quello di essere abbastanza carente in fase difensiva. Molto presenze in fase offensiva, meno quando c'è da ripiegare. Se Theo Hernandez riuscirà a migliorare anche questo aspetto, diventerà uno dei migliori terzini mancini al Mondo. Non che già non lo sia, ma quell'aspetto va sicuramente limato in positivo.

Il suo acquisto fu azzeccatissimo

Paolo Maldini ha fatto un super acquisto portando a Milano Theo Hernandez. Mai nessuno si sarebbe però aspettato tale rendimento dal terzino ex Real Madrid. Arrivando dalla cantera madrilena ci si poteva aspettare che fosse un buon prospetto, ma per diventare un gran giocatore Theo Hernandez ci ha dovuto mettere del suo. Ora Theo è l'oro di Paolo Maldini il quale non si vorrebbe mai privare del suo terzino. Anche Stefano Pioli ne è ormai dipendente. Il valore di mercato di Theo Hernandez è ormai lievitato. Di offerte ne arriveranno sicuramente ma l'intenzione del Milan è quella di tenersi stretto il laterale francese e di costruire attorno a lui la squadra del futuro. Vedremo se resterà a Milano per tanti anni oppure no.