The Athletic – Il Milan monitora Balogun, ma Arsenal e Arteta vogliono rinnovargli il contratto

MILANO – Il Milan continua a cercare giovani giocatori con i quali creare la squadra del futuro. Tra gli obiettivi del club di via Aldo Rossi c’è anche Folarin Balogun, giovane attaccante classe 2001 dell’Arsenal. I Gunners al momento hanno rifiutato ogni offerte provenienti sia dalla Premier che dal Milan. Secondo però quanto riportato dal portale The Athletic riporta che Mikel Arteta e l’Arsenal vogliono puntare sul Balogun, ma ora dovranno riuscire a rinnovargli il contratto, in scadenza l’anno prossimo. Il Milan continua a monitorare la situazione dell’attaccante.