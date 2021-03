Testa al Manchester United: tutto quello che c’è da sapere e dove vederla

MILANO – Ole Gunnar Solskjaer, intervenuto attraverso i canali ufficiali del club nel post partita di Manchester United-West Ham, match nel quale i Red Devils si sono imposti per una rete a zero, ha fornito importanti aggiornamenti sui possibili recuperi da infortuni di alcuni uomini per il ritorno di Europa League contro il Milan: “Speriamo di riaverne a disposizione cinque: De Gea, forse, oltre a Van de Beek, Cavani, Pogba e Martial, che ha ottime chance di rientrare”.

A MILANO, INTANTO, L’EMERGENZA CONTINUA SIA IN CAMPIONATO CHE IN COPPA – Se il Manchester recupera, l’emergenza continua in casa Milan. Stefano Pioli incrocia le dita considerando che domenica prossima contro la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Ante Rebic, espulso ieri sera dal direttore di gara Fabrizio Pasqua per proteste. Per Manchester invece c’è ansia per Rafael Leao. Nel corso del secondo tempo della sfida contro il Napoli, l’attaccante portoghese è stato vittima di un problema al flessore della coscia destra. Sostiuito da Hauge, nono dovrebbe essere nulla di grave, ma si attendono i controlli odierni per ulteriori conferme. Vi terremo aggiornati.

QUANDO SI GIOCA MILAN-MANCHESTER UNITED

Milan-Manchester United si giocherà giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21.00. Sede del match sarà lo stadio san Siro di Milano, ovviamente a porte chiuse. Si riparte dall’1-1 dell’andata. Al Milan potrebbe bastare dunque anche lo 0-0. In caso di 1-1 supplementari e poi rigori. Con il 2-2 o più invece, passa il Manchester United per i gol in trasferta.

DOVE VEDERE MILAN-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

Milan-Manchester United sarà visibile in diretta tv sulle reti Sky. Canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

Il match potrà essere seguito in streaming grazie a Sky Go, scaricando l’app ufficiale della piattaforma, oppure collegandosi direttamente al sito di TV8. L’alternativa è invece Now Tv , previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Rebic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood.