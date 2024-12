Ternana, Abate: “Milan Futuro? Sono convinto arriveranno ai playoff”

In conferenza stampa dopo la vittoria sul Milan Futuro ha parlato il tecnico della TernanaIgnazio Abate che ha detto: "Abbiamo incontrato la squadra col più alto tasso tecnico della categoria e sono convinto arriverà ai playoff. Noi abbiamo interpretato bene la partita, abbiamo sofferto nei primi 15 minuti del secondo tempo dove non avevamo più le distanze giuste. Inserendo un difensore in più la partita è poi andata in discesa. La squadra non perde la bussola, dobbiamo tenere botta perché non siamo tantissimi e dobbiamo dosare le energie”.