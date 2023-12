Milan, tentativo per Miranda a gennaio, ma attenzione al Napoli

In questo momento il Milan si trova a fronteggiare l'emergenza in difesa. Ma fin dall'estate uno degli obiettivi di mercato è quello di trovare un terzino sinistro che sia una valida alternativa a Theo Hernandez .

Il club rossonero ha individuato da tempo il profilo giusto: Juan Miranda del Betis Siviglia. Il giocatore si libererà a parametro zero a giugno, ma, come riferisce Tuttosport, la società rossonera vorrebbe provare a fare un'offerta per portarlo a Milano già a gennaio.