Tenerani: “Ibra? Verrebbe da dirgli smetti, ma se lui è convinto non lo fermi”

Durante il consueto programma targato Maracanà, in onda su Tutto Mercato Web Radio, ha parlato il noto giornalista Mario Tenerani che su Zlatan Ibrahimovic ha detto: “ Se dopo 7-8 mesi di prognosi tornerà a giocare? Quando si parla di lui, si parla di qualcosa fuori dalla norma. E' lui che deve decidere. Certo, verrebbe da dire finiamola qui, ma se lui se la sente non lo fermi. Le eccezioni una volta erano i portieri, oggi invece diversi attaccanti arrivano a 40 anni. Se è un segnale della decadenza del nostro campionato non lo so, però sono sorpreso da questo". Queste le parole durante il consueto programma targato Maracanà, in onda su Tutto Mercato Web Radio, dove ha parlato il noto giornalista Mario Tenerani il quale si è espresso su Zlatan Ibrahimovic.