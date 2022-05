Telekom Cup: il 16 luglio amichevole Colonia-Milan

AC Milan e Colonia scenderanno in campo sabato 16 luglio, alle ore 19.00 per l'undicesima edizione della Telekom Cup.

Redazione Il Milanista

AC Milan e FC Colonia scenderanno in campo sabato 16 luglio, alle ore 19.00, al RheinEnergieSTADION di Colonia, in Germania, per l'undicesima edizione della Telekom Cup.

Il Milan Campione d'Italia affronterà il Colonia che ha terminato la stagione al settimo posto della Bundesliga conquistando il preliminare di Conference League. Quella con il Colonia è solo la prima di una serie di amichevoli estive che vedrà il Milan impegnato in giro per l'Europa in preparazione alla stagione 2022/23 - i dettagli delle altre amichevoli verranno annunciati nelle prossime settimane.

I biglietti per l'amichevole tra Milan e Colonia saranno in vendita a partire dal 31 maggio per gli abbonati del Colonia, dal 7 giugno per i possessori della tessera "Members" del club tedesco, mentre la vendita libera prenderà il via martedì 14 giugno a partire dalle 10.00 su FC Ticketshop.

Nel frattempo la dirigenza rossonera è pronta a studiare i prossimi colpi di mercato. I quali andranno ad infoltire la rosa di Stefano Pioli. Tra i nomi più caldi vi è senza alcun dubbio quello di Sven Botman, pupillo di Massara e Maldini. Il ragazzo indossa la maglia del Lille ed è seguito da diverso tempo dai dirigenti rossoneri che vorrebbero portarlo al più presto in Italia. L'unico nodo resta la forte concorrenza europea e l'intesa con la società francese, la quale continua a sparare alto.