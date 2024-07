Milan, tavolo aperto con l’Udinese per Samardzic: la situazione

Il mercato del Milan è in pieno fermento. Dopo una prima fase di stallo, l'arrivo di Alvaro Morata ha sbloccato la campagna acquisti e ora la dirigenza sta lavorando su diversi fronti. Uno di questi è la pista che porta a Lazar Samardzic .

Il centrocampista dell' Udinese è considerato un jolly del centrocampo e la dirigenza sta pensando a lui indipendentemente dal probabile arrivo di Fofana . L'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti oggi scrive: " Per Samardzic un tavolo aperto ".

Ci sono già stati i primi approcci tra Milan e Udinese, con i friulani che hanno aperto alla cessione. Il club bianconero però non vorrebbe scendere troppo dai 25 milioni di parte fissa. Il club rossonero invece, pur essendo molto interessato, non vuole fare follie di mercato e attenderà che si presenti una situazione favorevole per affondare il colpo.