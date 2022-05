Tassotti: “Sono tante le chiavi del successo rossonero in campionato”

L'ex giocatore ed ex allenatore in seconda del Milan Mauro Tassotti ha parlato dopo la vittoria dello Scudetto dei rossoneri

Redazione Il Milanista

In esclusiva durante la trasmissione Radio Anch'io Sport in onda su Radio Rai ha parlato l'ex rossonero Mauro Tassotti il quale ha detto: "Ho vissuto la vittoria con enorme piacere, è stato meritato e sono due anni e mezzo che il Milan gioca un gran bel calcio. La chiave? Non ce n'è una sola, negli ultimi due anni sono cresciuti tanto".

Su Davide Calabria

"Ha fatto una grande stagione, mi piace tanto ed è cresciuto molto. È dinamico e bravo tatticamente. Penso che debba essere tenuto in considerazione anche da Mancini. Al Milan è cresciuto tantissimo. Se questo Milan giovane, può aprire un nuovo ciclo? È una squadra molto giovane e può farlo. Devono leggere poco i giornali e non devono pensare di essere arrivati. Ora servirà una crescita europea. Servirà un attaccante, anche se Ibra e Giroud hanno fatto bene. Qualcosa va comunque fatto, anche con questo Leao straripante". Queste le sue parole in esclusiva durante la trasmissione Radio Anch'io Sport in onda su Radio Rai dove ha parlato l'ex rossonero Mauro Tassotti.

L'Inter si è complimentato con il Milan per lo Scudetto

La società nerazzurra ha voluto complimentarsi con il Milan per la vittoria dello Scudetto: “Complimenti AC Milan. Quest’anno è stata una bellissima sfida. Ci vediamo l'anno prossimo”. Queste le belle parole della società nerazzurra nei confronti nei cugini rossoneri tramite il proprio profilo Twitter..

Il Milan risponde ai complimenti della società nerazzurra

La società rossonera ha risposto ai complimenti dell'Inter per la vittoria dello Scudetto: “Grazie Inter, siete stati degli avversari straordinari. Alla prossima stagione!”. Queste le parole del Milan tramite il suo profilo Twitter. <<<Per quanto riguarda il mercato il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini ci sta provando per due giocatori del Paris Saint Germain: il costo sarebbe di solo 30 milioni di euro!>>>

di Sergio Poli