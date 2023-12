Tassotti: “Sbagliato mandare via Maldini e Massara…”

Dopo l'intervista di Paolo Maldini a Repubblica, si è tornati a parlare di nuovo parecchio dell'addio dell'ex dt rossonero...

Dopo l'intervista di Paolo Maldini a Repubblica, si è tornati a parlare di nuovo parecchio dell'addio dell'ex dt rossonero e di Frederic Massara. Anche Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, ha voluto dire la sua alla Gazzetta dello Sport: "Secondo me è stato sbagliato mandare via lui e Massara, hanno ottenuto grandi risultati. Chi mette i soldi fa quello che vuole ma insomma..."

Maldini ha mosso diverse critiche verso i vertici del club di via Aldo Rossi, mentre su Stefano Pioli ha dichiarato: "Stefano andrebbe ringraziato sempre dai tifosi milanisti, il suo lavoro è stato fondamentale per la crescita dei giovani calciatori che sono arrivati al Milan, li ha fatti giocare e li ha aiutati a diventare quello che sono adesso, è stata una figura chiave delle nostre fortune. Vorrei ricordare però che l’allenatore è una tra le persone più sole del mondo del calcio. Dargli compiti che esulano dai suoi lo renderà sempre più solo, se non verrà supportato" ha dichiarato l'ex capitano rossonero a Repubblica.

