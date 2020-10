Tassotti: “Lasciare il Milan non era facile ma Sheva mi ha suggerito di andare con lui”

MILANO – Dopo anni di onorato servizio in rossonero, Mauro Tassotti ha lasciato il Milan per diventare il vice di Shevchenko all’Ucraina. Ecco le parole dell’ex terzino a “El Pais“: “La mia situazione al Milan era cambiata. Ero fuori dallo staff tecnico, ero osservatore dei giovani del club e Sheva mi ha suggerito di andare con lui. Ho pensato che potesse essere un’avventura interessante. Ho preferito tornare alla mia vecchia posizione di allenatore. Inoltre, era un momento un po’ particolare per il club, in mezzo al passaggio del Milan da Berlusconi ai cinesi. Non mi era chiaro. Non è stato facile dopo tanti anni al Milan, ma sono soddisfatto“.