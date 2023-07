Dalla Spagna: “La prima offerta del Milan per Taremi è stata respinta”

L'obiettivo numero uno per l'attacco del Milan è senza alcun dubbio Mehdi Taremi del Porto . Il calciatore avrebbe già aperto al trasferimento tra le fila dei rossoneri, ma prima bisognerà trovare l'intesa per il cartellino dell'attaccante.

Moretto ha però aggiunto due particolari importanti sulla trattativa di calciomercato per Taremi: "Il Milan non vuole pagare più di 20 milioni di euro. L'attaccante ha già detto di sì. Mehdi Taremi impedirebbe l'arrivo di Samuel Chukwueze per via del passaporto extracomunitario".