Tare su Samardzic: “Prima di prendere un giocatori come lui ci penserei”

Su Samardzic: "È il caso triste del calcio, quando subentrano queste dinamiche. L'unico che paga è il giocatore: tutti coloro che stanno intorno al ragazzo incidono, dai genitori alle ragazze. Dispiace, per quello che ha fatto vedere avrebbe potuto fare già tanto altro. Prima di prendere un giocatore come lui ci penserei, se i soldi sono la cosa più importante non va bene, serve chi ha voglia di sudare la maglia ogni giorno". In tutto questo, però, le novità non finiscono qui. Sky Sport sgancia la bomba in diretta TV: "Ci risulta che..." <<<