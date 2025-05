Milan, Tare mette nel mirino un giovane difensore italiano

In questi giorni il Milan ha cominciato la sua ricostruzione: Tare è al lavoro con Allegri e ha individuato un possibile rinforzo in difesa

In questi giorni il Milan ha cominciato la sua ricostruzione. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è già al lavoro con Massimiliano Allegri , che ieri è diventato ufficialmente il nuovo allenatore, per studiare i nomi giusti con cui rinforzare la squadra sul mercato .

Secondo quanto scrive Tuttosport, il Diavolo è interessato Giovanni Leoni del Parma. Il giovane difensore centrale si è messo in mostra in questa stagione con i ducali, con cui ha ottenuto la salvezza. Tare, Moncada e lo stesso Allegri lo hanno visionato più volte in questa stagione, ricavandone un'ottima impressione.